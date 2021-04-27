Covid-19'da 'bileşik mutasyon' dönemi: Bazı hastaların birden fazla Covid-19 mutasyonu taşıdığı görülüyor

"Güney Afrika soyunu doğru tanımlayamaz ve izleyemezsek; bu soy da tıpkı İngiliz soyu benzer şekilde hareket ederek 2-3 ay içerisinde toplumumuzu ele geçirdiğinde pandemide başka bir gündemi koşuyor oluruz."

Çine, inceledikleri vakalarda "bileşik mutasyon" olarak tarif edilen, aslında İngiliz soyu gibi gözüken ama içerisinde başka mutasyonlar da barındıran örnekler olduğunu ifade ediyor:

"Bir sürü mutasyonu birlikte barındıran bir virüs görüyoruz. Buraya eklemlenecek yeni bir grup mutasyon kişiyi aşıya karşı duyarsız hale getirir mi getirmez mi bilmiyoruz. O yüzden karar vericilerin mutasyonlara ilişkin verileri bu gözle değerlendirmelerini istiyoruz."

"Virüs bize İngiliz soyuyla birlikte şunu söylüyor: Ben değişebiliyorum ve bundan bir yıl önceki halimle aramda büyük bir fark var. Artık yaşama avantajımı daha çok artırdım ve ufak kardeşlerim de geldi, onlar da henüz sayıca az da olsa burada. Ben kısa süre içerisinde bu kadar büyük popülasyonları ele geçirebiliyorsam, benden daha tehlikeli olan soylar da popülasyonları hızla ele geçirebilir."

Aşıların varyantlar karşısında etkinlikleri azalıyor

Ancak aşı etkinliklerinin hangi varyantta ne kadar azaldığı konusunda net bir şey söyleyebilmek için henüz erken olduğu ifade ediliyor.

"Türkiye'de ocak ayında İngiliz mutasyonu yüzde 5 idi, şubat ayında 25, mart ayında 50 oldu, şimdi neredeyse yüzde 80 yayılım gösteriyor. Aşının etkinliğine gelirsek İngiliz mutasyonun aşıdan kaçışı yok. Güney Afrika ve Brezilya mutasyonunda maalesef aşılardan kaçış var. Biz aşıyı ne kadar geciktirirsek ve mutasyonlara çoğalma şansını ne kadar çok verirsek o kadar mutasyon olacak, aşıdan kaçış o kadar hızlanacak."

BBC Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Murat Akova ise genel olarak bütün varyantların orijinal Wuhan suşuyla kıyaslandığında aşı etkinliklerinde 'bir miktar' azalma olduğunu belirtiyor.

Prof. Akova, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarının, aşıya karşı direnç gösterme konusunda İngiltere varyantına göre çok daha tehlikeli olduğunu ifade ediyor:

"Aşı antikorları ve hatta doğal enfeksiyon sonucu gelişmiş antikorların Güney Afrika ve Brezilya mutantına karşı etkinliği, İngiltere varyantına kıyasla oldukça az. Bu iki varyantta, aşıyla ya da hastalığı geçirerek edinilen ve virüsü inekative eden antikor miktarı 10 ile 20 kat arasında daha az üretiliyor.

"Bu mutantlar orijinal suşa kıyasla yüzde 60-70 civarında daha hızlı yayılıyorlar. Ayrıca yeni ortaya çıkan ve belirgin olan özelliklerini arasında hem aşı antikorlarına hem de daha önceden enfekte olarak hastalanmış kişilerde, hastalık sonucunda gelişen antikorlara karşı direnç görülüyor."

Akova, yeni görülmeye başlanan mutasyonlar arasında 'bileşik mutasyonlar' ya da diğer bir tabirle 'çifte mutasyon' örnekleri olduğunu anlatıyor.

'Farklı varyantların özelliklerinin tek bir varyant içerisinde birleşmesi' olarak tarif edilen bileşik mutasyonların özellikle, Hindistan'da tanımlanan türden bir mutasyon olduğunu ifade ediyor: