Covid-19: Çin'de geceyarısı karantina tesislerine götürülenler endişe yarattı

Çin'de devam eden Covid-19 salgınının merkez üssü Şi'an kentinde, bazı sakinlerin gece yarısı evlerinden çıkarılıp karantina tesislerine alınması endişe yarattı.

Çin'in Şi'an şehrinin güneyindeki Mingde 8 Yingli adındaki toplu konutta yaşayanlara, 1 Ocak gece yarısından hemen sonra evlerini terk etmeleri ve karantina tesislerine gitmeleri gerektiği söylendi.

Tesislere kaç kişinin nakledildiği henüz net olarak bilinmiyor. Olaya tanık olduğunu aktaran bir sosyal medya kullanıcısı, yerleşkenin dışında 30 otobüs gördüğünü bildirirken; bir başka kullanıcı ise bin kadar kişinin nakledildiğini iddia etti.

Çin'in Twitter'ı olarak bilinen sosyal medya platformu Weibo'da paylaşılanlar arasında otobüslerde saatlerce bekletildiklerini söyleyen birkaç kişi de var.

Diğer açıklamalara göre karantina tesislerine alınanlar arasında yaşlılar, küçük çocuklar ve hamile kadınlar bulunuyor. Ayaz bir gecede tek başına nakledilmeyi bekleyen yaşlı bir adamın fotoğrafı internette viral oldu. Yorumlarda şefkatli sözler hakimdi.

Bazı Weibo kullanıcıları karantina tesislerinin fotoğraflarını paylaşarak, tesislerin fazla basit ve çok soğuk olduğunu, kendilerine yiyecek verilmediğini iddia etti.

Etkilenen bölge sakinlerinden birinin paylaştığı yorum şu şekildeydi:

"Burada temel ihtiyaçlar dışında hiçbir şey yok... Kimse bizi kontrol etmeye gelmedi, bu nasıl bir karantina? Gece binden fazla kişiyle birikte bizi buraya transfer ettiler. Çoğunluğumuzu yaşlı insanlar ve çocuklar oluşturuyor. Herhangi bir uygun düzenleme yapmadılar ve bizi rastgele yerleştirdiler."

Kullanıcılar halihazırda iki haftadır evlerinde karantinada oldukları için bu önlemin gerekliliğini de sorguluyor.

Yetkililerin sert önlemler aldığı Şi'an'da 13 milyon kent sakininin tamamı evlerine kapatılmış durumda. İnsanların yiyecek ve diğer ihtiyaçlarını satın almak için evlerinden çıkması yasak.

Başlangıçta kent sakinlerine yiyecek satın alma özgürlüğü verildi, ancak geçen hafta Şi'an yetkilileri kuralları daha da sıkılaştırdı ve yalnızca Covid-19 için testi için evden ayrılma izni verilmeye başlandı.

Bunun sebebinin bölgede yeni enfeksiyonlarda artış kaydedilmesi olduğu düşünülüyor. Çin'de farklı medya kuruluşları, yerel halkın Covid-19 testi yaptırmak için mesafe kuralına uymadığını yazmıştı.

Reuters Şi'an kenti sakinleri hükümetten gıda yardımı aldıklarını belirtiyor

Gergin bekleyiş

Sosyal medyaya yansıyan gerilime sebep olan bu gelişme, Çin'de 9 Aralık'tan bu yana 1.600 vakanın kaydedildiği Şi'an'da halkın sinirlerinin ne derece yıprandığını gösteren olaylardan biriydi.

Hafta sonu, buharda pişmiş çörek almak üzere dışarı çıktığı için, salgın önleme görevlileri tarafından dövülen bir adamın videosu sosyal medyada viral oldu. Şehirdeki yetkililer, olaydan sonra işçilerin cezalandırıldığını açıkladı.

https://twitter.com/manyapan/status/1477269858538733568?s=20

Başka bir olayda ise bir grup öğrenci, yüksek lisans sınavına girdikten sonra Şi'an'da mahsur kaldı. Bir öğrenci, iki hafta boyunca hazır erişte yediğini ve sadece beş paketinin kaldığını iddia etti.

Çin hükümeti geçen hafta, karantina süresince insanların yiyeceğe erişimini sağlayacağını taahhüt etmişti. O tarihten itibaren insanlar aldıkları malzemelerin görüntülerini sosyal medyada paylaşıyor.

Sohbet uygulaması WeChat'te yapılan bir paylaşımda bir kullanıcı: "Hükümet tarafından gönderilen hazır erişteler için teşekkürler. Akşam yemeği hazır!" dedi.

Ancak diğerleri, malzemelerinin azaldığını veya henüz yardım alamadıklarını söylüyor.

Çinli yetkililer, Çin Yeni Yılı ve Pekin'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'ndan önce salgını bir ay içinde tamamen durdurmayı amaçlıyor.

Şi'an'da ayrıca Covid-19 hastaları için yeni hastaneler yapılıyor. Halihazırda üç hastanenin inşa edildiği şehirde, Çin devlet medyasına göre, Covid hastaları için 3 bin yeni yatak ekleniyor.

Çin'in Bulaşıcı Hastalık Kontrol Teşkilatı'ndan Zhang Canyou, devlet medyasına "bazı olumlu değişiklikler" görmeye başladıklarını da söyledi.