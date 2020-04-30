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Koronavirüs

Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Bakanlık, Covid-19'la ilgili yürütülen bilimsel çalışmalar için komisyona başvuru yapılması gerektiğini açıkladı

30 Nisan 2020 15:14

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Covid-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir” denildi.

 

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COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu
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