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Koronavirüs

Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı 800 bini geçti

18 Ocak 2021 17:56

Yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamasının beşinci gününde, 824 bin 873 sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı

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