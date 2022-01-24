Karolinska Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma, Covid-19'un ilk dalgalarında hastalananlardaki koku kaybı ile ilgili dikkat çekici sonuçlara ulaştı.

Koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde ortaya çıkan koku kaybı belirtisi ile ilgili dikkat çekici bir araştırma İsveç’te yapıldı. İsveç’te yapılan araştırmada, 2020 yılında Covid-19'a yakalanan ve tat-koku kaybını yitiren hastaların yaklaşık yarısının bu yetisini uzun süre boyunca ya da tamamen kaybettiği tespit edildi.

2020 yılının ilkbahar döneminde Koronavirüs'e yakalanan 100 kişiyi inceleyen uzmanlar, “

Covid-19’a yakalanıp koku kaybı yaşayanlar dikkat!

Üçte biri koku alma yeteneğinin azaldığını açıkladı ve neredeyse yarısı da koku alma duygusunun zarar gördüğünü söyledi. Koku ve tat alma yetisini yitirenlerin çoğu araştırmaya katılmadan önce bu özelliklerini yitirdiklerinin farkında değildi” açıklamasını yaptı.