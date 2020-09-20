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Koronavirüs

Covid-19'a yakalanan CHP'li Öztrak'ın ikinci testi negatif

20 Eylül 2020 16:17

Covid-19'a yakalanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ikinci testinin negatif çıktığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"İkinci Covid testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibarıyla karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız."

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