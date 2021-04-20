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Koronavirüs

Covid-19'a yakalanan Burak Sergen'in durumu ciddiyetini koruyor

20 Nisan 2021 14:20

Koronavirüs'e yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Covid-19'a bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de Koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

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