Covid-19'a yakalanan Bülent Arınç ve eşi taburcu oldu

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıkan Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç, tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi Münevver Arınç, 18 günlük tedavilerinin ardından hastaneden taburcu olduklarını açıkladı.

Arınç, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Sevgili dostlar; 18 günlük tedavi sürecinin sonunda bugün eşim ile birlikte hastaneden şifa ile taburcu edildik. Yüce Rabbimize hamd ve şükürler olsun. Dualarını, iyi dileklerini ve ilgilerini esirgemeyen tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler.

Sürecin son sekiz günü hastanede çok yönlü ve yoğun bir tedavi uygulamasıyla geçti. Büyük bir fedakârlık ve özveri ile çalışan doktorundan hastabakıcısına kadar tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyoruz.

Yüce Rabbimiz şu anda bu ve benzeri hastalıklardan muzdarip olan, şifa bekleyen milletimizin tüm fertlerine acil şifalar versin, onları da sevindirsin.

Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."