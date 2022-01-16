COVAX programı kapsamında dağıtılan aşı dozu sayısı 1 milyarı buldu

Orta ve düşük gelirli ülkelere Covid-19 aşısı sağlanmasını amaçlayan Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı kapsamında dağıtılan toplam aşı dozlarının miktarı 1 milyara ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, 1 milyon 100 bin doz aşıyı taşıyan nakliye gemisinin Ruanda'ya ulaştığı kaydedilerek, bu sevkiyatla birlikte Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) dahilinde dağıtılan dozların toplam 1 milyar olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şimdiye kadar 114 ülkeye aşı dağıtımını sağlayan COVAX'ın, bu rakamla birlikte tarihteki en büyük aşı tedarik ve destek programı olduğu vurgulandı.

Dağıtılan aşı dozu sayısının önemli bir dönüm noktası olduğu ancak bu konuda yapılacak daha çok çalışmanın bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "13 Ocak itibarıyla DSÖ üyesi 194 ülkeden 36'sı, nüfuslarının yüzde 10'unu aşılayamamıştır. Bununla beraber 88 üye ülkede de aşılama oranı, nüfuslarının yüzde 40'ına erişememiştir." denildi.

Açıklamada, yüksek gelirli ülkelerdeki aşı stokçuluğu, patent hakkı ve teknoloji paylaşımı yapılmaması gibi sorunların, COVAX'ın hedeflerine ulaşmasının önüne geçtiğinin altı çizildi.

Açıklamada, COVAX kapsamında dünya devletleri, aşı üreticisi firmalar ve ortaklarıyla görüşülerek, aşılamanın yetersiz olduğu ülkelere daha fazla tedarik sağlanması yönündeki çabalarının sürdüğü de kaydedildi.

DSÖ'nün girişimiyle Nisan 2020'de başlatılan ve 184 ülkenin katıldığı COVAX programı kapsamında aşı dağıtımları, Şubat 2021'de başlamıştı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşı stoklanmasından ötürü COVAX'ın hedefine ulaşamadığını belirtmiş, aşı dağıtımındaki adaletsizliğe ilişkin yüksek gelirli ülkeleri eleştirmişti.