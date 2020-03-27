Courteney Cox: Friends dizisinde rol aldığımı bile hatırlamıyorum, satın alıp tekrar izlemeye başladım

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Oyuncu Courteney Cox, Friends dizisi hakkında "pek bir şey hatırlamadığını" ifade etti.

Jimmy Kimmel'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle evinden gerçekleştirdiği programa video kamerayla konuk olan Cox, "Hafızam o kadar kötü ki o dizide oynadığımı bile hatırlamıyorum" dedi.

Cox, "Tabii ki dizideki herkesi çok sevdiğimi, ne kadar eğlendiğimi ve sette geçirdiğim bazı günleri hatırlıyorum. Oradaydım ama bölümleri hatırlamıyorum" dedi.

Friends'te Monica'yı canlandıran Cox, başrolünü oynadığı diziyi Amazon Prime'dan satın alıp tekrar izlemeye başladığını ifade etti.

Cox, programda Kimmel'ın kuzeniyle Friends dizisi hakkındaki soruları cevaplamak için de yarıştı. Yarışmayı Kimmel'ın kuzeni 5-0 kazandı.

Ünlü oyuncu, Friends'in özel bölümünün çekimlerinin de salgın nedeniyle ertelendiğini duyurdu.