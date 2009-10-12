Costner yeniden İstanbul'da

‘Kevin Costner ve grubu Modern West’, 2007 senesinde İstanbul’da 5 Bin kişinin katılımıyla gerçekleşen konserin ardından bir kez daha, Avrupa Turnesi kapsamında, Hilton Convention Center’da hayranlarına konser verecek.Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen Costner, sinemanın yanı sıra aynı zamanda vokalistliğini yaptığı country-rock grubu Modern West ile başta Amerika olmak üzere Avrupa’da ciddi bir hayran kitlesine sahip oldu.2005 yılında kurulan grubun geçmişi 20 yıllık dostluğa dayanıyor. İlk gençlik yıllarından bu yana country müziğini benimseyen Modern West'ten önce ve sonra rock partileri de gerçekleşecek.Rock Night Party: 21:30 - 22:30Kevin Costner & Modern West: 22:00 - 00:00DJ Müzik Show: 00:30 - 02:00Türk Hava Yolları Sponsorluğunda, Artı 3 Organizasyon ve Atak Müzik işbirliği ile düzenlenecek ‘Kevin Costner ve grubu Modern West’'in konser biletlerini www.biletix.com veya Biletix Satış Ofisleri üzerinden temin edebilirsiniz.