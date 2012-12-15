Costa Schmid son nefeste

11. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda kadınlar 400 metre serbest yarışmasını, parkurun son 50 metresinde öne geçen İspanyol yüzücü Melanie Costa Schmid kazandı.
İstanbul'da devam eden yüzme şampiyonasında kadınlar 400 metre serbestte İspanyol Schmid, altın madalya kazandı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü, akşam seansındaki kadınlar 400 metre serbest finalinde Schmid, son 50 metrede yaptığı atakla rakiplerinin önüne geçerek, 4.01.18'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.
ABD'li Chloe Sutton 4.01.20'lik derecesiyle gümüş, Yeni Zelandalı Lauren Boyle de 4.01.24'lük derecesiyle bronz madalya elde etti.