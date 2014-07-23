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Dünya
Deutsche Welle

Costa Concordia’nın son yolculuğu

2,5 yıl önce İtalya’nın Giglio Adası yakınlarında yan yatan yolcu gemisi Costa Concordia sökülmek üzere Cenova Limanı'na götürülüyor.

23 Temmuz 2014 16:18


Costa Concordia gemisi yaklaşık 2,5 yıl önce Giglio Adası yakınlarında yan yatmış ve kazada 32 kişi hayatını kaybetmişti. O tarihten bu yana yan yatmış vaziyette duran gemi dikleştirildi ve son yolculuğuna hazırlandı. Sökülmek üzere Cenova Limanı'na götürülen geminin son yolculuğuna diğer gemilerin de siren sesleri ile eşlik ettiği, etrafta bulunan insanların alkışlarla geminin son kez yol almasını izlediği bildirildi.

Costa Concordia'nın yolculuğunun dört gün sürmesi bekleniyor. Dört büyük gemi tarafından çekilen Costa Concordia'nın 350 kilometrelik yolculuğuna 10 gemi daha eşlik ediyor. Geminin saatte 3,7 km. hızla hareket etmesi planlanıyor. Pazar günü Cenova'ya varması beklenen gemi gelecek iki yıl içinde sökülecek. Söküm işleminin toplam 1 milyar 500 milyon euroya mal olacağı sanılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Giglio AdasıCosta ConcordiaCenova LimanıCostaConcordiaCenovaWelle Türkçe DWBÖ/NH

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