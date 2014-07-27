Costa Concordia son durağına ulaştı



Devasa gemi, kendisini çeken dört gemi tarafından öğle saatlerinde Cenova Limanı'na getirildi. Öğleden sonra ise geminin sökülmek üzere bırakılacağı yere götürülmesi planlanıyor. Cenova Limanı'nda yüzlerce kişinin geminin gelişini izlediği bildirildi.

İtalya Çevre Bakanı Gian Luca Galletti, 290 metre uzunluğundaki geminin limana ulaşmasının ardından, “Artık rahat bir nefes alabiliriz” diye konuştu. Bakan, “Her şey planlandığı gibi oldu” dedi. Costa Concordia'nın kazanın meydana geldiği Giglio Adası açıklarından Cenova'ya getirilmesi dört gün sürdü. Geminin sökülmesi işlemine pazartesi günü başlanması bekleniyor. Söküm işleminin toplam 1,5 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

4 bin 200 yolcu taşıyan Costa Concordia 13 Ocak 2013 tarihinde İtalya'nın Giglio Adası yakınlarında yan yatmış ve kazada 32 kişi hayatını kaybetmişti. Geminin yeniden yüzer duruma getirilmesi uzun zaman almıştı.