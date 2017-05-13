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Deutsche Welle

Costa Concordia kaptanının cezası onandı

İtalya’da Yargıtay, 2012 yılında Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak alabora olan Costa Concordia gemisinin kaptanı Francesco Schettino'ya daha önce verilen 16 yıl hapis cezasını onadı.

13 Mayıs 2017 15:12

Beş yıl önce yaptığı hayati hata sonucu kaptanı olduğu lüks Costa Concordia gemisinin alabora olmasına sebep olan eski kaptan Franceso Schettino'ya verilen 16 yıllık hapis cezası, İtalya'nın en üst mahkemesi tarafından onandı.

Francesco Schettino, cuma günü görülen davaya şahsen katılmadı. Eski kaptanın avukatları, daha önce duyurdukları üzere müvekkillerinin mahkemenin kararı doğrultusunda polise teslim olduğunu belirtti.

Suçsuz olduğunda ısrar etmişti

Suçsuz olduğunda ısrarcı olan Schettino'nun, hapis cezasından kurtulmak için her türlü resmi yola başvurduğu belirtildi. Yargılanma süreci boyunca hatalı olduğunu kabul etmeyen 56 yaşındaki Schettino, "günah keçisi ilan edildiğini" savunuyordu. Gemiyi yolcular halen gemideyken terk eden Schettino, "önce kendini kurtarmakla" suçlanıyordu. Schettino ise kazadan kendisinin değil, tayfasının sorumlu olduğunu öne sürüyordu.

Schettino Şubat 2015'te "taksirle adam öldürmekten" suçlu bulunarak 16 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar Mayıs 2016'da Floransa'da bulunan temyiz mahkemesi tarafından onanmıştı.

Schettino'nun kaptanı olduğu Costa Concordia gemisi, 2012'nin ocak ayında Toskana kıyıları açıklarında bulunan kayalıklara çarparak kaza yapmıştı. Schettino, gemideki 4 bin 200 yolcunun kurtarılması işlemi tamamlanmadan gemiyi terk etmişti. Kazanın, Schettino'nun Giglio Adası'nı selamlamak isterken gemiyi karaya fazla yaklaştırmasından kaynaklandığı öne sürülmüştü. Kazada 32 kişi hayatını kaybetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa,BÜ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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