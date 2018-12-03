Cosmos'un sunucusu astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a cinsel taciz suçlaması

ABD'nin ünlü bilimle ilgili belgesel dizisi Cosmos'un sunucusu astrofizikçi Neil deGrasse Tyson'a yöneltilen cinsel taciz iddialarının ortaya çıkmasının ardından bilimadamı hakkında belgeselin yapımcıları tarafından soruşturma başlatıldı.

Patheos adlı din ve bilim ile ilgili haberlere yer veren haber sitesinde Perşembe günü iki kadının Tyson'ı cinsel taciz ile suçlamasının ardından belgesel dizisi Cosmos'un yapımcıları ve yayımcısı Fox televizyonu, Tyson hakkındaki iddiaları araştıracak bir soruşturma başlattıklarını duyurdu.

Tyson ise iddiaları reddeden uzun bir açıklama yayımladı.

Cosmos adlı belgesel ABD'de önce Fox televizyon kanalında bir gün sonra da National Geographic televizyon kanalında yayımlanıyor.

Türkiye'de de izleyiciler aynı programı National Geographic televizyon kanalı üzerinden takip edebiliyor.

'Öğrenciyken tecavüz etti'

Patheos adlı internet sitesinde yer alan iddialarda Bucknell Üniversitesi'nden gökbilimci Katelyn Allers, Tyson'ın güneş sistemiyle ilgili bir dövmesine bakarken kolunu tuttuğunu ve daha sonra elbisesinin içine uzandığını söyledi.

Cosmos belgeselinde Tyson'ın asistanı olarak çalışan Ashley Watson ise bilimadamının kendisine karşı uygun olmayan cinsel yaklaşımlarda bulunmasının ardından programdan istifa ettiğini ifade etti.

Patheos haber sitesi daha önce de Tyson ile Austin Üniversitesi'nden okul arkadaşı olan müzisyen Tchiya Amet'in iddialarına yer vermişti.

Tchiya Amet, üniversitede okudukları sırada Tyson'ın kendisine ilaç verdiğini ve daha sonra tecavüz ettiğini anlatmıştı.

'Kanıtların götürdüğü yer'

Neil deGrasse Tyson, internette uzun bir açıklama yayımlayarak suçlamalara karşı çıktı.

Ancak Cosmos yapımcılarının kendisiyle ilgili yürüteceği her türlü bağımsız soruşturmayı memnuniyetle karşılayacağını söyledi.

Tyson aynı zamanda üç kadının da ayrı ayrı anlattığı olaylara yanıt verdi. Allers ve Watson ile ilgili olayları aynı şekilde hatırlamadığını, Allers'ten rahatsız hissetmesine yol açtığı için özür dilediğini söyledi.

Amet ile de bir süre çıktığını ancak iddia edildiği gibi bir şeyin gerçekleşmediğini söyledi.

Washington Post gazetesine bir açıklama yapan Fox Entertainment ve National Geographic, iddialardan daha yeni haberlerinin olduğunu ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yapacaklarını aktardı.

Açıklamada "Cosmos'un bir belgesel olarak kalbinde kanıtların olduğu yere gitmenin" yer aldığı vurgulandı.

21st Century Fox ve National Geographic Society, National Geographic'in ortak sahipleri arasında yer alıyor.

'Amet'e destek olmak için'

Cosmos'un yapımcılarından olan Ashley Watson, konuyla ilgili olarak Washington Post gazetesine de bir röportaj verdi.

Gazeteye konuşan Watson, Mayıs 2018'te Tyson'ın kendisini bir çekim gününün ardından evine davet ettiğini, evinde Tyson'ın gömleğini çıkararak sadece atletle kendisine şarap ve peynir ikram etmeye başladığını aktardı.

Tyson'ın daha sonra kendisine bıçakla hitap ederek ne sıkıntıları olduğunu sorduğunu, gitmeye kalktığında da kendisine 'garip bir şekilde' sarıldığını anlattı.

Watson bu olayın üzerine bir yapımcıya olayı anlatarak Cosmos'tan ayrılmak istediğini söylediğini, yapımcının kendisine şikayetçi olmak isteyip istemediğini sorduğunu, ancak olay yaratmamak için ailevi sebeplerden ötürü ayrılmak istediğini duyurduğunu aktardı.

Ashley Watson da Katelyn Allers de Washington Post gazetesine Tchiya Amet'in bir yıl önce ortaya çıkardığı tecavüz iddiasına destek olmak için başlarına gelenleri anlattıklarını söyledi.