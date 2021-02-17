Coşkun Sabah ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni bir işe girişti

Koronavirüs nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşadığını söylediği iddia edilen sanatçı Coşkun Sabah, Ali Eyüboğlu'nun sunduğu 'Magazin Noteri' programında çiftlik işine girdiğini açıkladı.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri olan müzik sektöründe, konserlere çıkamayan Coşkun Sabah'ın yeni bir mesleğe adım attığı öne sürüldü.

TV100'de yer alan habere göre, Ali Eyüboğlu ile Seher Kılıç'ın sunduğu 'Magazin Noteri' programına konuk olan sanatçı, yeni işiyle ilgili şunları söyledi: ''Müziği bırakmıyorum, sadece iyi bir gelir getireceğini düşünerek bu işi yan bir iş olarak konuyu iyi bilen yakın bir arkadaşımla hayata geçirdik. Müzik sektörü her kriz ortamında. En büyük darbeyi alan sektör haline geldi. Deprem olur, acı yaşarız, afet olur müzik susar. Doğal bir şey elbette, yapılacak bir şey yok. Bu nedenle ben de iyi bir gelir kaynağı olacağını düşünerek arkadaşım Özkan Bey'in önerisiyle bu işe adım attım. Günde 15 bin yumurta üretimi yapacak olan boş bir tesisi kiraladık ve yakında işler hale getiriyoruz. Yarka cinsi 15 bin tavuk birkaç gün içinde Eskişehir'deki çiftliğimize geliyor. Tavuklar riskli hayvanlar, sigortaladık."