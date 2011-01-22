-COŞAR: BİZ ATLADIK ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Vedat Ahsen Coşar, CMK'nın 102. maddesi kapsamındaki tahliyelere ilişkin, ''2004 yılında CMK uygulanmaya başlandığında bu tehlikeyi görüp ona göre bunu eleştiri konusu yapmamız gerekirdi. Yapmadık, biz atladık'' dedi. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye'deki baro başkanları, Ankara Barosu'nun konuğu olarak Gölbaşı Sosyal Tesislerindeki yemekte bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Coşar, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruyu nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, bunun hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yükünü azaltacağını hem de Türkiye'ye karşı tazminat istemiyle açılan davaların sayısında da düşmeye neden olacağını söyledi. Coşar, başka bir soru üzerine de Anayasa Mahkemesinin, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üzerinde bir temyiz mercii olarak yapılandırılmasına karşı olduklarını kaydetti. Coşar, ''Hükümet çevreleri, CMK'nın 102. maddesindeki değişiklik sonrasındaki tahliyeler nedeniyle yüksek yargıyı suçladı. Siz neler düşünüyorsunuz?'' sorusunu şöyle yanıtladı: ''TBMM de bir gün bu olayların olabileceğini öngörmek suretiyle o düzenlemeleri yaparken daha dikkatli davranmak durumundaydı. TBMM de o yanlışı yaptı. Yani iş yapılan yerde hata da olur. Suçlamak anlamında bunu söylemiyorum. Üçüncüsü şimdi gazetelerde, televizyonlarda bu konuyla ilgili görüş bildiren sayın ceza hukuku profesörlerine ve doçentlerine sitemim var. Şimdi değil, o zaman uyaracaklardı.'' Ankara Barosu Başkanı Metin Feyzioğlu ise ''Anayasa Mahkemesi'ne verilen yetkiler süper yetkiler mi?'' sorusu üzerine, ''Elbette. Yargıtay ve Danıştay'ın son karar mercii olmasını ortadan kaldıran, Yargıtay ve Danıştay'ın da üstünde bir çatı, bir üst mahkeme oluşturan yapılanma bu. Hükmün kesinleşmesi açısından, yargılamanın bir noktada son bulması açısından büyük sıkıntı yaratacaktır'' dedi.