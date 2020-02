Çorum'un kadın posta dağıtıcıları

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- PTT ÇORUM Başmüdürlüğü\'nde 2\'si motosikletli, 5 kadın posta dağıtım görevlisi, her gün sokak sokak gezerek gelen gönderileri sahiplerine teslim ediyor.

Çorum\'da PTT Başmüdürlüğü\'nde 5 kadın posta dağıtıcısı görev yapıyor. Erkek meslektaşları ile birlikte görev yapan kadın posta dağıtım görevlileri, sokak sokak gezip, postaları adreslere ulaştırıyor. Kadınlardan ikisi motosikletle dağıtım yaparken, üçü ise yaya olarak, postaları sahiplerine teslim ediyor.

Çorum PTT Müdürlüğü’nde 10 yıldır görev yapan Gonca Esen (32), \"Gelen postaları önce mahallelere, sonra sokaklara göre ayırıyoruz. Her arkadaşımız da kendisine düşen sokaklardaki gönderileri alıp, bölgeye dağıtıma çıkılıyor. Ben işimi seviyorum. Ekmeğimi buradan kazanıyorum. Sıkıntılarımız elbette oluyor. Mesela dağıtım sırasında zaman zaman köpeklerin saldırısına bile uğradığımız oluyor. Ancak işimizi yapmaya devam ediyoruz\" dedi.

PTT’de 4 yıldır çalışan Elif Begüm Kaplan (26) ise, \"Yaya dağıtımda görevliyim. Sırtımda çanta ile dağıtım yapıyorum. Her gün 10-12 kilometre yol yürüyorum. Biz kadın dağıtıcıların elbette çektiğimiz zorluklar oluyor. Bazen her yere rahatlıkla girip çıkamıyoruz. Çorum halkı bize alıştı. Biz de onlara alıştık. Artık bizi tanıyorlar. Onları biz seviyoruz. Onlar da bizi seviyorlar\" diye konuştu.

Emine Kanar (41) ise 11 yıldır PTT\'de çalıştığını ifade ederek, \"Bazen arkamızdan bize bağırıyorlar \'Postacı bize bir şey var mı\' diye. Ben seviyorum işimi, eğlenceli oluyor. Her işin elbette bir zorluğu oluyor. Ama önemli olarak severek işi yapmak\" şeklinde konuştu.

Kevser Kuyucak (23) da, \"Motorlu dağıtım yapıyorum. Trafikte sorunumuz oluyor. Genelde bazen sıkıştırma sorunumuz oluyor. Kadınların dağıtım yapmasından dolayı takdir edenler oluyor. İlk başta \'kadınlardan dağıtıcı olur mu?\' diyenler bile olmuştu. Daha sonra işimizi çok güzel yaptığımızı görünce şimdi de \'Siz bizim gururumuzsunuz\' diyorlar\" şeklinde konuştu.

6 ay önce işe başlayan Merve Fazla (29) mesleğini çok sevdiğini belirterek, şunları söyledi:

\"İlk işe başladığımda bir polis memuru motorumu durdurup, \'Helal olsun size\' demişti. Benim çok hoşuma gitti. Çok şükür bugüne kadar da hiç kaza yapmadım, inşallah bundan sonra da yapmam. İşimizi en iyi şekilde ve çok dikkatli yapıyoruz.\"

