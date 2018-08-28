Çorumlu çift, biçerdöveri gelin arabası yaptı

İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'da Mustafa Yiğit ve Merve Yiğit çifti, gelin arabası olarak biçerdöveri tercih etti. Biçerdöver operatörü olan Mustafa Yiğit, eşini baba evinden aldıktan sonra düğünün yapılacağı köyüne biçerdöverle getirdi.

İskilip ilçesinde biçerdöver operatörü olan ve çiftçilik yapan Mustafa Yiğit (24) ile Merve Yiğit (22) pazar günü düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Çift, gelin arabası olarak ise ön camına \'Ömrümün hasadı\' yazısı bulunan biçerdöveri tercih etti. Damat beraberindekiler ile birlikte konvoy halinde Alaca ilçesine giderek Merve Yiğit baba evinden aldı. Düğünün yapılacağı İskilip ilçesi Yalakçayı köyü\'ne 10 kilometre kala ise çift gelin arabası olarak balonlarla süslenen biçerdövere bindi. Ardından düğünün yapılacağı yere bu şekilde konvoy halinde gitti. Biçerdöverde gelin ve damadı görenler ise şaşkınlık yaşadı.

Hayalini gerçekleştiridğini söyleyen damat Mustafa Yiğit, \"Ben uzun bir süredir biçerdöver operatörlüğü yapıyorum. Bir gün evlenecek olursam mutlaka biçerdöveri gelin arabası yapacağım diyordum. Tek hayalim buydu. Düğün günü gelip çattığında ise önce bir güzel biçerdöverimi temizledim. Sonra da bir güzel süsledim, ön camına da \'ömrümün hasadı\' yazısını ıstım. Alaca İlçesine araçlarla gittik. Gelini aldık köyümüze 10 kilometre kala biçerdövere binip köye konvoy eşliğinde giriş yaptık. Görenler şaşırmadı değil, eşim biçerdöveri gelin arabası yaptığıma çok sevindi. Tabi biraz da korkmadı değil. En çok da ben sevindim. Tek hayalimi buydu onu da gerçekleştirdiğim için mutluyu\" dedi. Gelin Merve Yiğit, çok farklı bir gelin arabası olduğunu belirterek \"Değişik bir duygu yaşadık. Eşim hayalini gerçekleştirdi. Bende çok sevindim. Eşimi çok seviyorum\" diye konuştu.



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