Çorum'da yol kazısı sırasında doğal gaz borusu hasar gördü

Mustafa ULUSOY/ÇORUM (DHA) - ÇORUM\'da Küçük Sanayi Sitesi girişinde bulanan ana doğalgaz borusunun, kazı çalışması sırasında hasar görmesi paniğe neden oldu.

Yol çalışması sırasında kazı yapan iş makinesi, ana doğalgaz borusuna hasar verdi. Borudan gaz sızdığını fark eden görevliler hemen çalışmayı durdurup Çorum Gaz Dağıtım A.Ş. ekiplerine haber verdi. Kazı çalışmasının çevresi trafiğe kapatıldı. Görevliler tarafından borudaki gaz akışının kesilmesinin ardından yol trafiğe yeniden açıldı.



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