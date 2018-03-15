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Çorum'daki otobüs kazasında ölen liseli Mervenur, toprağa verildi

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde 2 gün önce park halindeki TIR'a arkadan çarparak alev alan otobüste ölen 11 kişiden lise öğrencisi Mervenur Özçiftçi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verildi

15 Mart 2018 20:52

Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde 2 gün önce park halindeki TIR\'a arkadan çarparak alev alan otobüste ölen 11 kişiden lise öğrencisi Mervenur Özçiftçi, Tekirdağ\'ın Kapaklı ilçesinde toprağa verildi.
Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesinden Tokat\'a giden 60 FH 302 plakalı İsmet Eslen yönetimindeki  yolcu otobüsü, Çorum\'da yol kenarında park halindeki TIR\'a arkadan çarparak alev aldı. 11 yolcunun hayatını kaybettiği ve 21 yolcunun yaralandığı kazada hayatını kaybeden yolcuların cenazeleri dün Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderilerek DNA testi yapıldı. Ardından cenazeler memleketlerine gönderildi. 
Kazada hayatını kaybeden Çerkezköy Halit Narin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12\'nci sınıf öğrencisi Mervenur Özçiftçi, Kapaklı Mimar Sinan Camisi\'nde cenaze namazı kılındı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazına İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahsin Nalbant, Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Özçiftçi ailesi ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özçiftçi, gözyaşları arasında ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kazada ölenlerden Mine Demir (22) ise Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

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