Çorum'daki çete operasyonunda 6 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da bir dernek lokali ve kahvede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilerden tehditle para aldıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, il merkezinde bulunan bir dernek lokalinde kişilere kumar oynatarak haksız kazanç elde edildiği, nakliyecilik yapan bazı esnafı tehdit edilerek para alındığı, bazı işyerlerine silahla zarar verildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İI Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube görevlileri tarafından operasyon düzenlendi. \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ticareti yapmak, haksız kazanç sağlamak, yağma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet\' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 16 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 15\'i gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında 7 şüpheli ise polis tarafından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca başka suçtan cezaevinde bulunan 3 şüphelinin de ifadesi alındı. Polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 15’i adliyeye sevk edildi. Zanlılar M.A., G.B., S.C., D.Y., B.Y. ve H.A. tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



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