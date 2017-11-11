T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'daki çete operasyonunda 6 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM'da bir dernek lokali ve kahvede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilerden tehditle para aldıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı

11 Kasım 2017 18:14

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)- ÇORUM\'da bir dernek lokali ve kahvede kumar oynatarak borçlandırdıkları kişilerden tehditle para aldıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.
Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, il merkezinde bulunan bir dernek lokalinde kişilere kumar oynatarak haksız kazanç elde edildiği, nakliyecilik yapan bazı esnafı tehdit edilerek para alındığı, bazı işyerlerine silahla zarar verildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında  İI Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube görevlileri tarafından operasyon düzenlendi. \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ticareti yapmak, haksız kazanç sağlamak, yağma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı yasaya muhalefet\' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 16 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verilirken şüphelilerden 15\'i gözaltına aldı. Aynı soruşturma kapsamında 7 şüpheli ise polis tarafından ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Ayrıca başka suçtan cezaevinde bulunan 3 şüphelinin de ifadesi alındı. Polisin yaptığı operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden 15’i adliyeye sevk edildi. Zanlılar M.A., G.B., S.C., D.Y., B.Y. ve H.A. tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufCumhuriyet BaşsavcılığıSoruşturmaEmniyet MüdürlüğüneKaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleAynıAyrıcaPolisinZanlılarDiğerleriFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24