Çorum'da Galatasaraylılar sokaklara döküldü

Yusuf ÇINAR / ÇORUM,(DHA) - SPOR Toto Süper Lig\'in son haftasında deplasmanda Göztepe’yi mağlup ederek 2017-2018 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray\'da taraftarlar Çorum\'da sokaklara döküldü.

İzmir Bornova Stadyumu’nda oynanan Göztepe-Galatasaray karşılaşmasının son düdüğüyle sokaklara çıkan sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşalelerle doyasıya şampiyonluğu kutladı.

Gazi Caddesinden Saat Kulesine ardından da Kent meydanında toplanan yüzlerce taraftar, doyasıya şampiyonluk sevinci yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların yürüyüşü

-Meydanda toplanmaları

-Tezahüratlar

-Genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)