Çorum'da Zafer Bayramı kutlandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Çorum\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başladı. Hürriyet Meydanı\'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Necmeddin Kılıç vatandaşları selamladı. Sonrasında halk oyunu gösterileri gerçekleştirildi. Şiirlerin okunmasının ardından geçit töreni yapıldı. Tören, Çorum Belediye Mehteran Takımı\'nın geçişiyle sona erdi.
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