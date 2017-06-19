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Yaşam

Çorum'da yolcu otobüsü üst geçitten düştü; 48 yaralı

Yolcular, otobüs şoförünün yolun acemisi olduğunu söyledi

19 Haziran 2017 13:54

Çorum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, köprüden alt yola düştü. Kazada 3’ü ağır 48 kişi yaralandı.

Kaza bu sabah meydana geldi. Giresun’dan Ankara’ya giden Mehmet Oğuz yönetimindeki 33 LD 900 plakalı yolcu otobüsü, Çorum-Sungurlu karayolunun 40’ıncı kilometresinde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucuÿköprüden alt yola düştü.

Kazada ilk belirlemelere 3'ü ağır 48 kişi yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

 

"Şoför yolun acemisi"

 

Vali Vekili Adem Saçan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ömer Sobacı ve İl Sağlık Müdürü Metin Öztürk, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Vali Vekili Saçan ve beraberindekiler, daha sonra hastanelerde tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Saçan, kazada 48 kişinin yaralandığını, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

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