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ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI ÇORUM (A.A)

30 Ocak 2011 15:16

-ÇORUM'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 9 YARALI ÇORUM (A.A) - 30.01.2011 - Çorum'un Alaca ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mersin'den Samsun'a giden Hüsnü Yaran (50) yönetimindeki 07 ED 313 plakalı yolcu otobüsü, Alaca-Yozgat karayolunun 5. kilometresindeki Kadıpınarı mevkisinde devrildi. Sürücü ile otobüs yolcuları Mehmet Mete (34), Nagihan Dığış (23), Satı Uysal (57), Miktat Uysal (63), Taner Mehmet Çubukçu (42), Murat Yıldız (32), Mehmet Furkan Akyüz (22) ve Tacikistan uyruklu Azamzhan Azizov (21) yaralandı. Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Furkan Akyüz, Çorum Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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