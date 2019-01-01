T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da yılın ilk bebeği Asel bebek oldu

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yeni yılın ilk bebeği saat 00

01 Ocak 2019 04:10

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da yeni yılın ilk bebeği saat 00.01\'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Bilge ve Mesut Abdal çiftinin dünyaya  gelen kız bebeğine Asel ismi verildi.
Çorum\'da, Bilge-Mesut Abdal çiftinin ikinci çocukları saat 00.01\'de Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde dünyaya geldi. Yeni yılın ilk bebeğinin ilk ziyaretçisi de Çorum Valisi Mustafa Çiftci oldu. Hasatnenin doğum servisinde Abdal çiftini ziyaret eden Vali Çiftçi, bebeğe çeyrek altın taktı. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Serkan BARIŞÇORUM DHAErol Olçok EğitimAraştırma HastanesiBilgeMesut AbdalAselAbdalHititYeniValisi MustafaHasatnenin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24