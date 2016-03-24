Çorum'da vahşet: Silahla vurulan yaralı köpeği çöp kamyonuna attılar!

Çorum'un Osmancık ilçesinde tabanca ile vurularak yaralanan sokak köpeğini yol ortasından kaldırmak için gelen çöpçüler, acı içerisinde havlayan köpeği çöp kamyonuna atarak götürdüler. Yaralı köpek çöp kamyonuna atılırken, olay cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Çorum Radyo Televizyonu'nun haberine göre olay Çorum'un Osmancık ilçesinde meydana geldi. Osmancık İlkokulu yakınındaki çöp konteynırı yanında bulunan sokak köpeği tabancayla ateş edilmesi nedeniyle yaralandı.

Yaralı köpek yol ortasında kalırken çevredeki vatandaşlar olayı polise bildirdi. Polis, şehir içerisinde silah kullanılması nedeniyle soruşturma başlattı. Bu sırada yaralı köpeğin öldüğü zannedilerek Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Bir süre sonra köpeğin ölmediği anlaşıldı.

Çöp kamyonu ile olay yerine gelen temizlik işleri müdürlüğü ekipleri köpeğin acı içerisinde havlamasına aldırış etmeden, köpeği yol ortasından kaldırarak çöp kamyonunun pres bölümüne attı. Bu sırada bir vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Köpeği çöp kamyonuna atan temizlik işçileri daha sonra çöp kamyonu ile olay yerinden ayrıldı. Köpeğin bir mahalle muhtarı tarafından vurulduğu öğrenilirken, gözaltına alınan muhtar ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.