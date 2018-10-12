T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un İskilip ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

12 Ekim 2018 14:48

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM\'un İskilip ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İlçede bir istihbaratı değerlendiren ve harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesi\'nde bir eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde yapılan aramada, 2 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli A.C.A., N.C.S. ve S.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.C.S. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi, A.C.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAEmniyet MüdürlüğüMeydan MahallesiBaskın
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24