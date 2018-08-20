T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çorum'da traktör eve girdi: 5 yaralı

Mustafa ULUSOY/ORTAKÖY (Çorum), (DHA)- ÇORUM'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği traktör, tek katlı evin duvarına çarpıp içeri girdi

20 Ağustos 2018 18:14

Mustafa ULUSOY/ORTAKÖY (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği traktör, tek katlı evin duvarına çarpıp içeri girdi. Kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Ortaköy ilçesi Karahacip köyünde meydana geldi. Yüksel Bölükbaş yönetimindeki traktör, kontrolden çıkıp Yaşar Uysal\'a ait tek katlı eve çarptı. Duvarı yıkan traktör, evin depo bölümüne girdi. Kazada, Bölükbaş ile yanındaki Ümran, Ahmet, Kadir ve Emre Koç yaralandı.
Yaralılar, çağırılan ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa ULUSOYORTAKÖYDHAKazadaKaza OrtaköyKarahacipYüksel BölükbaşYaşar UysalDuvarıBölükbaşKadirKoçYaralılarçağırılanOrtaköy Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24