Çorum'da trafik kazası; AKP'li belediye başkanı dahil 7 kişi yaralandı

Çorum'da meydana gelen trafik kazasında, Ortaköy İlçe Belediye Başkanı AKP’li Taner İsbir ile 6 kişi yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan belediye başkanı AKP'li İsbir taburcu edildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Çorum Çevreyolu İskilip Kavşağında meydana gelen kazada Orhan Önen (35) yönetimindeki Ortaköy Belediyesi'ne ait makam aracı, Bekir Tekeli'nin (47) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar orta refüje çıktı.

Kazada araç sürücüleri ile birlikte Belediye Başkanı Taner İsbir ve diğer araçta bulunan Şeyda Çimen (48), Gökçe Erdoğan (20), Hüseyin Küpçü (24) ve Ayşe Gergellioğlu (39) yaralandı.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayı hafif sıyrıklar ile atlatan belediye başkanı taburcu edildi. Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor. Belediye Başkanı İsbir'in, AKP Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu'nun annesi Menşure Uslu'nun Alaca'daki cenaze törenine katıldıktan sonra Çorum'a döndüğü öğrenildi.