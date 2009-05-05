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Yaşam

Çorum'da tecavüz iddiası: 1 tutuklama

05 Mayıs 2009 21:52

Çorum'da temizlik yaptırmak için evine çağırdığı 17 yaşındaki genç kızı tecavüz ederek hamile bıraktığı iddia edilen kişi tutuklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kentte hurdacılık yapan, hırsızlık ve fuhuş yaptırma suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen Sadi Özbal (46), aynı mahallede yaşayan G.K'yi (17) para karşılığında temizlik yapması için Yeniyol Mahallesi'ndeki evine çağırdı.

Sadi Özbal, iddiaya göre, algılama yeteneği zayıf olduğu için okula gitmeyen G.K'yi evlenme vaadiyle kandırarak tecavüz etti.

Babasının bir süre önce vefat ettiği öğrenilen G.K'nin hareketlerinden şüphelenen annesi, genç kızın karnındaki şişliği fark etti. Annesinin baskısı üzerine durumu anlatan G.K'nin 6 aylık hamile olduğu belirlendi.

Genç kızın ailesinin cumhuriyet savcılığına şikayette bulunması üzerine gözaltına alınan Özbal'ın, emniyetteki sorgusunda "genç kızla evlenmek istediğini ancak annesinin izin vermediğini" söylediği öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

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