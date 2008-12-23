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Politika

Çorum’da seçmen listesinde iki vali

Adrese dayalı seçmen listelerinde bir skandal daha yaşandı

23 Aralık 2008 02:00

Adrese dayalı seçmen listelerinde bir skandal daha yaşandı

Çorum eski Valisi Hüseyin Poroy ve halen valilik görevini yürüten Mustafa Toprak, 29 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere esas olacak listede, “Çorum Vali Konağı” adresinde seçmen kaydedildi. Poroy’un müdahalesi sonucu, hata düzeltildi.
24 Şubat 2007’de 2,5 yıl görev yaptığı Çorum Valiliği’nden Danıştay üyeliğine seçilen Poroy, askıdaki seçmen listelerinde adının yer almadığını görünce, Yüksek Seçim Kurulu’na ait internet sitesine girip sorgulama yaptı. İkamet kaydını Ankara’ya getirdiği halde halen Çorum Vali Konağı’nda yaşıyor görünen Poroy,  hatayı düzelttirdi.

 

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