Çorum’da seçmen listesinde iki vali

Adrese dayalı seçmen listelerinde bir skandal daha yaşandı
Çorum
eski Valisi Hüseyin Poroy ve halen valilik görevini yürüten Mustafa
Toprak, 29 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere esas olacak
listede, “Çorum Vali Konağı” adresinde seçmen kaydedildi. Poroy’un
müdahalesi sonucu, hata düzeltildi.
24 Şubat 2007’de 2,5 yıl görev yaptığı Çorum Valiliği’nden Danıştay
üyeliğine seçilen Poroy, askıdaki seçmen listelerinde adının yer
almadığını görünce, Yüksek Seçim Kurulu’na ait internet sitesine girip
sorgulama yaptı. İkamet kaydını Ankara’ya getirdiği halde halen Çorum
Vali Konağı’nda yaşıyor görünen Poroy, hatayı düzelttirdi.