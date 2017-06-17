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Yaşam

Çorum’da peygamber olduklarını iddia eden iki kişi gözaltına alındı

Çorum'da iki kişi, evlere giderek dini duyguları istismar etmek suretiyle kitap sattıkları iddiasıyla polis tarafından yakalandı

17 Haziran 2017 23:22

Çorum’da kendilerinin peygamber olduğunu iddia ederek dini kitap satmaya çalışan iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'den Çorum'a gelen ve çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen Yücel E. (44) ve Ali E. (54), kent merkezinde bazı evlere giderek kendilerini "Peygamber" olarak tanıtıp, dini içerikli kitap satmaya çalıştı. Mahalleli kadınlara el falı bakma bahanesiyle 'Senin evinde altın var. Senin çok paran var' gibi sözler söyleyerek, mal varlıkları hakkında bilgi almaya çalıştıkları öne sürüldü. Kadınların ihbarı üzerine Buharaevler Mahallesi'nde belirtilen adrese giden Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri bahse konu iki kişiyi sırt çantalarında dini kitaplarla birlikte yakaladı.

Ancak iki kişi hakkında ihbar yapanlar şikayetçi olmayınca Yücel E. ve Ali E., savcılık talimatı ile Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada hakkındaki bütün iddiaları yalanlayan Yücel E, "Ben sahte peygamberim demedim. Ben sadece kitap satıyorum. Ben öyle bir şey söylemedim. Hakkımızda ne söylendiyse hepsi yalan? diyerek kendisini savundu.

Görüntü alan gazetecilere de tepki gösteren Yücel E., 'Çekmeyin kardeşim beni" diyerek tepki göstererek, Kuran okudu. Zabıta İki kişinin üzerlerinden çıkan paralara el koyarken, Kabahatler Kanunu'na muhalefet etmek suçundan da 95'er TL idari para cezası kesildi. İki kişi daha sonra il dışına gönderilmek üzere otogara götürüldü. (DHA)

 

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