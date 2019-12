Çorum'da orta şiddette deprem

T24 - Çorum'da orta şiddette bir deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 10.37'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak ölçüldü.



Çorum Valisi Mustafa Toprak, "Bana gelen ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Deprem anında okullarımızdaki ve sağlık kuruluşlarımızdaki vatandaşlarımız dışarı çıkarıldı. İlave tedbirler almaya çalışıyoruz. Herhangi can ve mal kaybı olmamasına rağmen depremle yaşamasını öğrenmeliyiz. Artçı sarsıntılar da olabilir, vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Şu an için bir olumsuzluk yok, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.



Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 10.42 ve saat 10.47'de merkez üssü Mecitözü ilçesi olan 2.8 ve 3.0 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.