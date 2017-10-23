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Sağlık

Çorum'da öğrenciler yemekten zehirlendi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’daki bir ortaokulda 21 öğrenci, yediği yemek sonrası fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı

23 Ekim 2017 19:17

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM’daki bir ortaokulda 21 öğrenci, yediği yemek sonrası fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği belirtilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Çorum\'un Şehit Osman Arslan İmam Hatip Ortaokulu’nda yaşandı. İddiaya göre, okul yemekhanesinde öğle yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra fenalaştı. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen, okuldaki öğle yemeğinde şehriye çorbası içip, etli türlü yiyen 21 öğrenci, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Serumla ilaç tedavisi uygulanan öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öğrencilerin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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