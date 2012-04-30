Çorum'da kene can aldı

Çorum'da hayvancılıkla uğraşan Berat Keleş kene ısırığı sonucunda hayatını kaybetti.

Çorum'da oturan 29 yaşındaki Berat Keleş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı teşhisiyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede öldü. Keleş'in cenazesi, memleketinde toprağa verildi

Hayvancılık yapan evli ve 5 aylık bir çocuk babası Berat Keleş, geçen perşembe günü rahatsızlanarak Çorum Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Keleş, burada yapılan ilk müdahalede KKKA şüphesiyle Ankara Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Berat Keleş'e yapılan tetkikler sonucunda KKKA hastası olduğu kesinleşti. Yapılan müdahalelere rağmen Berat Keleş, kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.