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Çorum'da kaza: 2’si çocuk 5 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

23 Ekim 2017 13:19

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam Çorum\'un Osmancık İlçesi Yeni Mahalle Namık Kemal Caddesi ile Sadri Turan Caddesi’nin kesiştiği İlçe Tarım Kavşağı\'nda meydana geldi. Tuncay Güney yönetimindeki 19 HR 170 plakalı otomobille, Yavuz Arslaner yönetimindeki 19 HC 801 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere giden otomobiller yaya kaldırımlarına çıkarak birisi trafik işaret levhasına ve yol kenarında park etmiş bir araca çarparken, diğer otomobil ise kaldırımda bulunan çam ağacına çarparak durabildi.
Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri ile birlikte 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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