Çorum'da, İsrail ve ABD protesto edildi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da düzenlenen mitinge katılanlar, İsrail ve ABD\'yi protesto etti.

AK Parti İl Başkanlığı ve Çorum Belediyesi tarafından Gazi Caddesi saat kulesinde düzenlenen mitinge katılanlar, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasını ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırısını protesto etti. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İnsani Değer Platformu Sözcüsü Zeki Kanbur ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Filistin\'in ve Filistinlilerin yalnız olmadığını söyledi. Konuşmaların ardından İsrail\'in saldırılarında şehit olanlar için dua edildi.



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