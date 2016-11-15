Çorum'da IŞİD'in üst düzey yöneticisi Irak uyruklu kişi tutuklandı

Çorum'da, terör örgütü IŞİD'in üst düzey yöneticisi olduğu öne sürülen Irak uyruklu kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda IŞİD üyesi olduğu öne sürülen zanlının kent merkezinde yaşadığı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Irak uyruklu M.K. gözaltına alındı. Evdeki aramada sahte kimlik ve pasaportlar ile bazı eşyalara el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu" iddiasıyla tutuklanan M.K'nin örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu, Irak ve ABD'de çeşitli suçlardan bir süre tutuklu kaldığı öğrenildi.