Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un İskilip ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip ilçesi Kılıçdere köyü mevkiinde meydana geldi. İskilip\'ten Kılıçdere köyü yönüne giden Hasan Şentürk yönetimindeki 19 FJ 063 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Cevat Kökçe yönetimindeki 55 ASU 53 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada iki sürücü ile araçlarda bulunan Osman Şentürk, Şeyma Nur Şentürk, Osman Can Şentürk ve Hüseyin Kökçe yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok ve Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

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