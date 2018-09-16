Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Samsun- İstanbul D-100 karayolu Sarpunkavak köyü kavşağında meydana geldi. Samsun\'dan İstanbul yönüne giden Ahmet Kaya yönetimindeki 34 PH 6449 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sedat Şimşek\'in kullandığı 54 SC 400 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobiller trafik levhalarına da çarparak durabildi. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Hatice Kaya ve Fatma Ölçe yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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