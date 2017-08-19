T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Çorum'da hastalar golf arabasıyla taşınıyor

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bazı hastalar golf arabasıyla taşınıyor

19 Ağustos 2017 18:00

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gelen bazı hastalar golf arabasıyla taşınıyor.
Çorum’da bulunan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yürüme zorluğu çeken hasta ve engellilere, hastane içinde özel araç ve refakatçi personelle ücretsiz hizmet sağlanıyor. Hastanede 5 adet tek kişilik akülü araç, 1 mini ambulans, 4 kişilik 2 golf aracı ve sedyeli golf aracı ile hastalara hastane içerisinde ulaşım hizmeti veriliyor. Hasta yönlendirme görevlisi Sibel Külcü, hastane içerisinde gün boyunca yaşlı ve engelli hastalara ulaşım hizmeti verdiklerini belirterek, \"Hastaları kapıda karşılıyoruz ve tedavileri süresince golf  araçlarla eşlik ediyoruz. Hastane içerisinde gidecekleri yerlere taşıyoruz” dedi. 
Hasta yönlendirme görevlisi Sibel Külcü\'nün taşıdığı hasta Fatma Gül’de \"Verilen hizmetten oldukça memnunuz. Allah razı olsun, çok güzel bir hizmet\" diye konuştu.
Çorum’da bir süre önce faaliyete başlayan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 215 milyon liraya mal olurkin, 151 bin 300 metrekare kapalı alana sahip olan hastanede 800 yatak, 176 poliklinik, 22’si süit olmak üzere 430 hasta odası ve 30 ameliyathane ile sağlık hizmeti sunuluyor. Ayrıca hastane içerisinde katlar arası yürüyen merdiven ve yürüme bantları bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YusufDHAErol Olçok EğitimAraştırma HastanesiHastanedeHastaSibel KülcüHastaneFatma Gül’deAllahAyrıcaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24