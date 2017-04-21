T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çorum'da halk otobüsüne TIR çarptı: 8 yaralı

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen TIR sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı

21 Nisan 2017 22:24

Çorum'da TIR ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Hürriyet Meydanı-Organize Sanayi Bölgesi seferini yapan Serdar Süslü yönetimindeki halk otobüsü, Çorum-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresindeki Organize Sanayi kavşağında, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, orta refüje savruldu.

Kazada, otobüste bulunan Özlem Bekdaş (26), Nihan Özkaya (26), Canan Solmaz (21), Tuğçe Kurak (25), Aysun Aksu (25), Azize Bahçeci (26), Cansel Turp (25) ve Büşra Yurdusay (24) yaralandı.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen ve kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER

belediye otobüsüçorumtıryaralıkaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24