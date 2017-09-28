Çorum'da göçük: 6 işçi yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da belediyenin yaptırdığı 15 Temmuz Şehitler Müzesi inşaatında meydana gelen göçükte 6 işçi yaralandı.

Olay sabah saat 10.00 sıralarında İtfaiye Müdürlüğü binası yanındaki Kültür Parkta yapılan 15 Temmuz Şehitler müzesi inşaatta meydana geldi. İddiaya göre bir grup işçi inşaatta beton dökmeye başladı. Kısa süre sonra demir kalıpların çökmesi sonucu işçilerden Ömer Taş, Hasan Solmaz, Murat Günay, Altan Erdoğan, Ayhan Basan ve Galip Kürşat Anarat göçük altında kaldı. Olayı fark diğer çalışanlar göçük altında kalarak yaralanan arkadaşlarını çıkartıp inşaatın dışına taşıdı. Yaralı işçiler olay yerine çağırılan ambulanslar ile Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI