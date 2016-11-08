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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çorum'da 'FETÖ' operasyonu: 37 kişi gözaltına alındı

Çorum'daki "FETÖ" soruşturması kapsamında 4 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi

08 Kasım 2016 21:13

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 ilçede eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 9’u askeri personel, 9'u avukat, 3’ü milli eğitim personeli, 2’si imam ve 14’ü esnaf olmak üzere toplam 37 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlılar Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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