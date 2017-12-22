Çorum'da dilenci operasyonu

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da cuma namazı sonrası yapılan operasyonda çok sayıda dilenci yakalandı.

Çorum\'da polis ve zabıta ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü mobil ekipleri, Cuma namazı sonrası dilenci operasyonu yaptı. Operasyonda yakalanan çok sayıda dilenci Çorum Zabıta Müdürlüğü\'ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada topladıkları paralar bulundu. Suriyeli bir çiftin de aralarında bulunduğu dilenciler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapıldı.

Bir zabıtanın Suriyeli dilenciye, “Sen ve eşin neden dileniyorsunuz, size her türlü yardım yapılıyor” demesi üzerine, \"Biz dilenmiyorduk. Eşimle birlikte cuma namazına gelmiştik” dedi.