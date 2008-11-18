Çorum'da çevreci kampanya

Gökkuşağı Çevre Derneği (GÖKÇEDER) üyeleri, Melikgazi tepesine bin fidan dikti. Bu yıl içerisinde kentin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 4 bin 500 adet fidanı toprakla buluşturduklarını bildiren Şahin, bu faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.



Gökkuşağı Çevre Derneği (GÖKÇEDER) üyeleri, Melikgazi tepesine bin fidan dikti. GÖKÇEDER Başkanı Kadir Şahin, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi tepesi civarındaki fidan dikim töreninde, tabiatı ve ağacı seven, ülkenin kuraklaşmamasına katkıda bulunmak ve gelecek nesillere en güzel mirası bırakmak isteyen herkesi fidan dikmeye davet etti.



Bu yıl içerisinde kentin çeşitli bölgelerinde yaklaşık 4 bin 500 adet fidanı toprakla buluşturduklarını bildiren Şahin, gelecek yıllarda da bu faaliyetleri sürdüreceklerini kaydetti.



Dernek Başkan Yardımcısı Yaşar Demirdöven’in fidan dikimi konusunda katılımcılara bilgi vermesinin ardından etkinliğe katılan yaklaşık 50 kişi, bin fidan dikti.







