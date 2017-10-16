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Çorum'da ceviz ağaçlarından düşen 2 kişi öldü

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da ceviz toplamak için çıktıkları ağaçlardan düşen 2 kişi öldü

16 Ekim 2017 14:39

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da ceviz toplamak için çıktıkları ağaçlardan düşen 2 kişi öldü.
Alaca İlçesi Akçasoku Köyü\'nde oturan 43 yaşındaki Arslan Eyvaz, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini yitirince toprak zemine düştü. Ağır yaralı olarak Alaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve buradaki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Arslan Eyvaz, kurtarılamadı. Çorum’un Bayat İlçesi\'ne bağlı Çerkeş Köyü\'nde ise 84 yaşındaki Dursun Yavaş, ağaçta ceviz topladığı sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren yaşlı adamın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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